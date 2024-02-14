Мир 14 февраля 2024, 16:58 Умер автор музыки к мультфильму «Ну, погоди!» композитор Тамаш Деак Автор музыки к заставке мультфильма «Ну, погоди!» Тамаш Деак умер в 95 лет

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Венгерский джазовый музыкант Тамаш Деак умер на 96-м году жизни. Его композицию «Водные лыжи» использовали во всех сериях мультфильма «Ну, погоди!». О смерти композитора со ссылкой на его семью сообщило издание Fidelio.

Уроженец Секешфехервара, будущий музыкант самостоятельно научился играть на трубе. Его первые выступления проходили в барах гостиниц Будапешта. Деак долго работал на венгерском радио и регулярно выпускал джазовые композиции и легкие симфонические произведения.

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Музыка к заставке «Ну, погоди!» не единственная музыка Деака, прозвучавшая в мультфильме. Весь саундтрек к известному анимационному фильму 1986 года «Ловушка для кошек» — его авторства. Также музыка Деака звучала в более чем 120 художественных фильмах.

Он тесно сотрудничал с известными венгерскими артистами, которые благодаря талантливой музыке композитора прославились своими хитами. С 1969 года работал преподавателем в джазовом отделении музыкального училища Будапешта. В 2007 году ему вручили награду за творческие заслуги.