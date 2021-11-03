Умер автор хитов «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн

В мадридской больнице в возрасте 81 года умер французский исполнитель Жоржи Данн. Он скончался во время операции на бедре, которую проводили для восстановления его подвижности. Исполнитель страдал хроническими заболеваниями.

Как сообщила Еl Рais, Жоржи Данн и его родственники знали, что операция сопряжена с определенным риском.

Певец родился в 1940 году в Париже, но популярность получил в Испании. Наиболее известными его песнями стали «Казачок», «Москва», «Барбекю» и другие. Жоржи Данн считался лучшим исполнителем так называемых «летних шлягеров» 1970-1980-х годов. Песен, который были популярными во время летнего сезона.