Умер автор хита I Like To Move It

Наталья Жуковская Диджей и продюсер Эрик Морилло, который известен благодаря своему хиту I Like To Move It, умер в 49 лет, сообщил 1 сентября портал TMZ. Хит был написан в 1993 году под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен. Позднее он стал саундтреком к анимационному фильму «Мадаскар». Его исполнял король Джулиан. «Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что тело американо-колумбийского диджея и музыкального продюсера было найдено сегодня утром в Майами-Бич (штат Флорида, США… обстоятельства его смерти в настоящее время неясны», — сообщил портал TMZ.