Умер автор хита I Like To Move It

Хит был написан в 1993 году под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен.

Позднее он стал саундтреком к анимационному фильму «Мадаскар». Его исполнял король Джулиан.

«Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что тело американо-колумбийского диджея и музыкального продюсера было найдено сегодня утром в Майами-Бич (штат Флорида, США… обстоятельства его смерти в настоящее время неясны», — сообщил портал TMZ.