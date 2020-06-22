Умер американский режиссер, снявший две части «Бэтмена»

Режиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке. Ему было 80 лет. Он был автором таких фильмов, как «Бэтмен. Навсегда», «Бэтмен и Робин», «Пропащие ребята» и «Коматозники».

Как сообщает Variety, последний год он боролся с раком. Шумахер родился в августе 1939 года. Он начал свою карьеру в семидесятых в качестве художника по костюмам.

Первый успех к нему пришел в 1985 году в мелодраме «Огни святого Эльма» и комедийному ужастику «Пропащие ребята», в главных ролях которого сыграли Джейсон Патрик и Кифер Сазерленд.

В девяностых он продолжил снимать «Бэтмена», после того как Тим Бертон вышел из Warner Bros. Первый фильм Шумахера «Бэтмен навсегда», в котором снимались Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим Керри и Николь Кидман, собрал более 300 миллионов долларов по всему миру.

Вторым и последним фильмом Шумахера во франшизе был фильм «Бэтмен и Робин» 1997 года с Джорджем Клуни в роли Бэтмена и Арнольдом Шварценеггером в роли злодея Мистера Фризе. Фильм раскритиковали и многие считают его одной из худших экранизаций комиксов в истории.

Совсем недавно Шумахер снял пару эпизодов хита Netflix «Карточный домик» в 2013 году, а в 2015 году он выпустил для канала ID сериал «Не беспокоить: гостиничные ужасы».