Умер американский рок-музыкант Лесли Уэст

Родственник рассказал, что еще в понедельник Уэста госпитализировали из его дома в штате Флорида. Врачи диагностировали у него сердечный приступ. С 21 декабря и до последних минут своей жизни он так и не приходил в себя. Все это время рядом с ним находилась его жена.

Лесли Уэст — один из основателей, вокалист и гитарист группы Mountain, она появилась в конце 1960-х. Их композиция Mississippi Queen из альбома Climbing! (1970) стала хитом. Ее не раз использовали в качестве саундтрека. Как музыкальная тема она появлялась в сериалах «Симпсоны» и «Американцы», а также в игре Guitar Hero. На эту песню было сделано много каверов. Самый известный из них принадлежат Оззи Осборну.

Также Уэст играл в группе West, Bruce and Laing, а затем начал сольную карьеру. Во время нее он успел посотрудничать с такими музыкантами, как Эл Купер, Джо Бонамасса, Бо Диддли.