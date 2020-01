Умер американский рэпер 5th Ward Weebie. Ему было 42 года

Американский хип-хоп-исполнитель Джером Кози, выступающий под псевдонимом 5th Ward Weebie, ушел из жизни в 42 года. Он скончался в Новом Орлеане после операции на сердце.

Причиной смерти исполнителя стали осложнения, которые появились после перенесенной операции. Рэпера доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти, пишет CNN.

«Мое сердце разбилось, когда я узнала, что Джером Кози — наш 5th Ward Weebie — скончался. <…> Он был культовой личностью, легендой Нового Орлеана и любимым другом. <…> Новый Орлеан потерял краеугольный камень нашей культуры. Наш город не будет прежним без его голоса и духа», — написала в Instagram мэр Нового Орлеана ЛаТойа Кантрелл.

Джером Кози работал вместе с такими исполнителями, как Дрейк и Лил Уэйн. Популярность 5th Ward Weebie принесли треки Let Me Find Out и Fuck Katrina.