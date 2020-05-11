Умер американский комик Джерри Стиллер

Комедийный актер Джерри Стиллер ушел из жизни в возрасте 92-х лет. Он сыграл в таких сериалах, как «Сайнфелд» и «Король Квинса».

«Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Энн на протяжении 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа», — сообщил в Twitter сын актера Бен Стиллер.

Джерри Стиллер родился 8 июня 1927 года в Нью-Йорке. В 1954-м встретил Энн Мирой, на которой был женат до дня ее смерти в 2015 году. Возлюбленные познакомились в одной из комедийных антреприз, а позже стали родителями Бена и Эми.

Стиллер за годы своей творческой деятельности успел сняться во многих фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли Фрэнка Констанци в сериале «Сайнфелд» и Артура в ситкоме телеканала CBS «Король Квинса». За работу в первой картине его номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале».

Еще Стиллера можно увидеть в фильмах «Секреты Анд», «Образцовый самец» и других. В 2000 году вышли его мемуары по названием «Женат на смехе».