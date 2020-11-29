Умер американский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в киносаге «Звездные войны»

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — говорится в сообщении агентства Боуингтона.

Проуз стал известен после роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер физически воплотил образ злодея на экране, а озвучил Вейдера Джеймс Эрл Джонс. Он снимался в культовом фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» и сериале «Доктор Кто».

Актер скончался 28 ноября. О причинах его смерти информации нет.