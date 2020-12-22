Умер актер Клод Брассер

В возрасте 84 лет ушел из жизни французский актер Клод Брассер. Причины смерти пока не раскрываются, но врачи не выявили у него коронавируса.

«Клод Брассер умер в мире и безмятежности в окружении своей семьи. Он не был жертвой ковида. Он будет похоронен в Париже в соответствии с санитарными правилами и будет покоиться вместе со своим отцом на кладбище Пер-Лашез», — сообщила глава агентства Time Art Элизабет Таннер. Цитату привел France 24.

Клод Брассер родился 15 июня 1936 года во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Его родителями были актер Пьер Брассер и актриса Одетт Жуае. Известный писатель Эрнест Хемингуэй стал крестным отцом будущего писателя. За годы своей творческой карьеры Брассер снялся в таких фильмах, как «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны» и многих других.

Успел поработать с режиссером Жоржем Лотнером, а также Марселем Карне и Франсуа Трюффо. В 2008 году удостоился звания кавалера Ордена Почетного легиона. Кроме того, Брассер занимался автоспортом и был членом национальной сборной Франции по бобслею.