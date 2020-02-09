Умер актер из сериала «Стар Трек»

Голливудский актер и режиссер Кевин Конуэй скончался на 77-м году жизни. Он исполнил небольшую роль в сериале «Стар Трек», а также сыграл в фильмах «Преодоление» и «Геттисбург».

Представитель Конуэя рассказал, что актер умер в среду, 5 февраля, однако только сейчас это стало известно широкой общественности, сообщила газета The New York Times. Предварительно причиной кончины называется сердечный приступ.

Кевин Конуэй начал своей актерский путь в 24 года с фильма «Бойня номер пять» (1972), основанном на одноименном романе Курта Воннегута. Однако он сразу сумел попасть на съемочные площадки серьезных фильмов. В его карьере было более 80 картин и сериалов.

Среди них «Кулак», «Адская кухня», «Человек-слон» (телеверсия 1982 года), «Вспышка», «Свой парень», «Беспутная роза», «Геттисбург», «Быстрый и мертвый», «Тюрьма OZ», «Дом двух семей», «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Преодоление».

Актер прекрасно использовал свой неотразимый хрипловатый голос, озвучивая телевизионные шоу и рекламные ролики. Он предупреждал пассажиров метро Нью-Йорка о том, чтобы они говорили о подозрительном, а также стал голосом Марка Твена в документальном фильме Кена Бернса 2001 года.

Конуэй является лауреатом театральной премии «Драма Деск».