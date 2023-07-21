Мир 21 июля 2023, 04:28 Умер актер из «Доктора Кто» и «Чисто английского убийства» Джон Неттлтон Unsplash

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Британский актер кино и телевидения Джон Неттлтон умер в 94 готда. Он сыграл в таких фильмах, как «Доктор Кто», «Мегрэ» и «Чисто англоийское убийство», написала The Telegraph.

Неттлтон также известен по ситкомам «Да, господин министр» и «Да, господин премьер-министр». Он играл в театре, в частности, в известной постановке «Ветер в ивах», а также озвучивал видеоигры.

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Джон Неттлтон в 1951 году окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Он снимался в 50-60-х года в сериалах «Мегрэ», «А» значит «Андромеда», шоу «Мстители», «Детективы», «Соперники Шерлока Холмса», «Чисто английское убийство» и «Возвращение в Брайдсхед».

У актера остались жена и три дочери.