Умер актер из «Безумного Макса»

ИА Nation News уточнило, что артист ушел из жизни на 74-м году. За свою долгую жизнь он успел поработать в Королевском шекспировском театре в Стратфорде-на-Эйвоне и в компании знаменитого режиссера Питера Брука. Среди его дебютных картин — «Бешеный пес Морган», «Человек из Гонконга» и «Тоад». По словам Гейгана, Кияс-Берн является «невоспетым героем австралийского кино».