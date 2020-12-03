Умер актер из «Безумного Макса»
Режиссер и сценарист Тед Гейган на своей странице в Twitter рассказал о смерти австралийского актера Хью Кияс-Берна, который сыграл главных злодеев в фильмах «Безумный Макс» и «Безумный Макс: дорога ярости». Об этом сообщил RT.
ИА Nation News уточнило, что артист ушел из жизни на 74-м году. За свою долгую жизнь он успел поработать в Королевском шекспировском театре в Стратфорде-на-Эйвоне и в компании знаменитого режиссера Питера Брука. Среди его дебютных картин — «Бешеный пес Морган», «Человек из Гонконга» и «Тоад». По словам Гейгана, Кияс-Берн является «невоспетым героем австралийского кино».