Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

«Ушел очень мирно… Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда», — приводит журнал слова его дочери Хоуп.

Актриса Джейми Ли Кертис написала на своей странице в Twitter, что это было большим везением — наслаждаться талантом Уилларда.

Актер считался лучшим импровизатором среди своих коллег. В кино он снимался около 40 лет. В фильмографии Уилларда более 250 сериалов, полнометражных картин и мультфильмов. Он сыграл в третьей части «Американского пирога», снялся в фильмах «Третий акт», «Нервы на пределе» и озвучил одного из персонажей полнометражного мультфильма студии Pixar «Валл-и».