Умер актер Иэн Холм. Он играл во «Властелине колец», «Чужом» и «Пятом элементе»

Умер британский актер Иэн Холм. Он прославился своими ролями во многих голливудских блокбастерах, среди которых «Чужой», «Послезавтра», «Пятый элемент» и трилогия «Властелин колец».

О смерти 88-летнего актера сообщил The Guardian со ссылкой на его агента. По данным издания, Иэн Холм скончался в одной из лондонских больниц в окружении семьи.

С тяжелым сердцем (сообщаю — прим. ред.), что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи. Нам будет его не хватать Агент актера.

Точную причину смерти актера не сообщили, но издание отметило, что его заболевание было «связано с болезнью Паркинсона».

Иэн Холм родился в 1931 году в Великобритании. Свою актерскую карьеру он начал в с ролей в театре — в 1950-м году он поступил в Королевскую академию драматического искусства. В 1965 году был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V.

В кино актер впервые снялся в 1958 году, сыграв небольшую роль в картине «Девушки у моря» — его имя даже не указали в титрах. За годы своей карьеры он успел сыграть более чем в 100 фильмах, в основном — героев второго плана. Наибольшую известность Иэн Холм получил за участие в «Чужом» 1979-го года, где он сыграл андроида Эша, «Бандитах времени» с ролью Наполеона и «Бразилии», где был мистером Курцманном. Однако самыми популярными его персонажами стали отец Вито Корнелиус из «Пятого элемента» и Бильбо Бэггинс из трилогии «Властелин колец».

В 1989 году королева Елизавета II возвела Иэна Холма в командоры Ордена Британской премии. Спустя девять лет после этого актер получил дворянское звание и стал сэром.