Умер актер Хэл Холбрук из фильма «Вся президентская рать» и сериала «Анатомия страсти»

Холбрук скончался еще 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Актер родился в 1925 году в Кливленде. В его фильмографии более ста полнометражных фильмов и сериалов. Самые известные среди них «Военный ныряльщик», «Мажестик», «Уолл-стрит», «Вся президентская рать», «В диких условиях». За работу в последнем он получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Среди самых ярких сериалов, в которых появлялся Холбрук, «Клан Сопрано», «Скорая помощь», «Анатомия страсти», «Сыны анархии», «Север и Юг» и другие. Он создал театральный проект «Марк Твен сегодня вечером!», в котором выходил на сцену в образе знаменитого американского писателя.

Информации о причине смерти Холбрука нет.