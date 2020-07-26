Умер актер фильмов «Кошмара на улице вязов» и «От заката до рассвета»

Американский актер Джон Сэксон умер на 84 году жизни. Он снялся в таких известных фильмах, как «Кошмар на улице вязов» и «От заката до рассвета».

Актер умер 25 июля от пневмонии в Мерфрисборо штат Теннеси, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Сэксона. Заболевание дало серьезные осложнения, с которыми мужчина не смог справиться.

Джон Сэксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет свой профессиональной актерской карьеры он успел сняться в более чем в 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль лейтенанта Дональда Томпсона в фильме «Кошмар на улице Вязов». Актера можно увидеть в первой, третьей и седьмой частях картины.

Кроме того, популярной стала роль Сэксона в фильме «Выход дракона». Он играл Ропера и снимался вместе с мастером боевых искусств Брюсом Ли. Еще Сэксон работал в фильмах «От заката до рассвета», «Аппалуза» и «Последний самурай».

В 1966 году Сэксон номинировался на американскую премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Аппалуза». Джон Сэксон трижды женился. У актера остался сын.