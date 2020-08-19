Умер актер Бен Кросс. Он прославился ролями в «Звездном пути» и «Огненных колесницах»

Британский актер Бен Кросс скончался на 73-м году жизни. Российские зрители знают его по фильмам «Огненные колесницы» и «Звездный путь».

О смерти артиста сообщила его дочь Лорен на странице в Fаcebook.

«Мне очень больно говорить вам о том, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала она.

Женщина добавила, что в последнее время папа болел. Ему стало хуже на прошлой неделе. При этом, от чего именно скончался актер, его дочка не уточнила.

Бен Кросс прославился еще в 1980-х, когда снялся в спортивной драме «Огненные колесницы». Эта картина получила премию «Оскар» в 1982 году как лучший фильм. Также Кросс снялся в «Бен Гуре». Одной из последних ярких ролей британца стал Спок из «Звездного пути».

ТАСС отметил, что Кросс недавно закончил съемки в фильме «Дьявольский свет». Премьера должна состояться в 2021 году. В этом году выйдет картина «Последнее письмо от твоего любимого». Там у британского актера главная роль.

Бен Кросс был женат на Боневе Кросс. У них двое детей — Тео и Лорен.