Умер актер Бен Кросс. Он прославился ролями в «Звездном пути» и «Огненных колесницах»
О смерти артиста сообщила его дочь Лорен на странице в Fаcebook.
«Мне очень больно говорить вам о том, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала она.
Женщина добавила, что в последнее время папа болел. Ему стало хуже на прошлой неделе. При этом, от чего именно скончался актер, его дочка не уточнила.
Бен Кросс прославился еще в 1980-х, когда снялся в спортивной драме «Огненные колесницы». Эта картина получила премию «Оскар» в 1982 году как лучший фильм. Также Кросс снялся в «Бен Гуре». Одной из последних ярких ролей британца стал Спок из «Звездного пути».
ТАСС отметил, что Кросс недавно закончил съемки в фильме «Дьявольский свет». Премьера должна состояться в 2021 году. В этом году выйдет картина «Последнее письмо от твоего любимого». Там у британского актера главная роль.
Бен Кросс был женат на Боневе Кросс. У них двое детей — Тео и Лорен.