Мир 16 декабря 2023, 13:18 Умер 86-летний эмир Кувейта Скончался 86-летний эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Noufal Ibrahim/Xinhua/globallookpress

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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер 16 декабря. Об этом сообщил министр по делам его канцелярии Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах в эфире государственного телевидения.

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», — процитировало его РИА «Новости».

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Эмиру было 86 лет. В конце ноября в СМИ появлялась информация о том, что его госпитализировали для лечения и медицинского обследования. Уточнялось, что он его состояние стабильно, подробностей не было.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавил Кувейт в 2020 году, после смерти своего старшего брата Сабаха IV в американской больнице. Ему был 91 год, он являлся одним из старейших в мире глав государства и находился у власти 16 лет.

Теперь же ее должен унаследовать 83-летний младший брат Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха — Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Кувейт — небольшое арабское государство на берегу Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией и Ираком.