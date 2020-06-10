Доходы от экспорта российской нефти уменьшились на 25%

За первые четыре месяца 2020 года объем экспорта нефти из России снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС). Доходы от нефтяного экспорта за период с января по апрель составили 30,02 миллиарда долларов. При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% и составил 84,9 миллиона тонн.

Нефть марки WTI 8 июня подскочила в цене до 40 долларов. Это произошло впервые с 6 марта текущего года. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 2,70%. Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent при этом поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.

До этого члены ОПЕК+ договорились о продлении нынешнего сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки. Действовать соглашение будет до конца июля.