Умение Путина «говорить без шпаргалки» удивило Госдеп США

Эрудиция президента России Владимира Путина и его «умение говорить без шпаргалки» удивили первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом она рассказала журналу Economist.

Шерман пояснила, что имела возможность пообщаться с Путиным на встрече в Сочи в 2015 году. Замгоссекретаря рассказала, что в курортную столицу России она прибыла, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

«Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила Шерман.

Представитель Госдепа США подчеркнула способность Путина «всегда стоять на своем». Остальному миру необходимо осознать амбициозность российского главы, заявила замгоссекретаря.

«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», — считает Шерман.

Резким контрастом на этом фоне видится американский президент Джо Байден, который даже стул ищет согласно шпаргалке. В конце июня он случайно «засветил» памятку, на которой указан порядок действия на очередном мероприятии.