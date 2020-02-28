Умаров рассказал, что мусульмане не против упоминания Бога в Конституции
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что мусульмане не против упоминания Бога в Конституции, потому что Бог един. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Умаров уточнил, что аргументы либералов, которые заявили, что упоминать Бога в Конституции некорректно по отношению к мусульманам, — неверны. Потому что Бог един для всех, и мусульмане не видят ничего плохого в этой инициативе.
«Это вам скажет любой мусульманин — от алима до простого дэхканина — по-арабски Аллах это и есть Бог. И мы, как народы России, люди, которые говорят на государственном языке в том числе, кроме своих родных, на языке народообразующего, государствообразующего русского народа — мы говорим — Бог», — уверен Умаров.