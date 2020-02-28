Умаров рассказал, что мусульмане не против упоминания Бога в Конституции

Умаров уточнил, что аргументы либералов, которые заявили, что упоминать Бога в Конституции некорректно по отношению к мусульманам, — неверны. Потому что Бог един для всех, и мусульмане не видят ничего плохого в этой инициативе.

«Это вам скажет любой мусульманин — от алима до простого дэхканина — по-арабски Аллах это и есть Бог. И мы, как народы России, люди, которые говорят на государственном языке в том числе, кроме своих родных, на языке народообразующего, государствообразующего русского народа — мы говорим — Бог», — уверен Умаров.