Умаров призвал мусульман к сдержанности после заявлений Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман в России не устраивать митинги у французских посольств. Подобные акции могут повлечь за собой различные заявления, поэтому необходимо быть сдержанными. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров.

По словам Умарова, призыв Кадырова он воспринимает как политическое здравомыслие главы Чеченской Республики. Он отметил, что такие митинги и беспорядки будут проходить на российской территории, пусть даже и у французских посольств.

«Они только продолжат череду совершенно ненужных нам сейчас межправительственных заявлений: антимусульманских, антироссийских, не только исламафобских, но и русофобских. Поэтому мы должны быть сдержанными, терпеливыми. Мы не должны выходить за рамки дипломатической риторики», — подчеркнул Умаров.

Он выразил надежду, что политический истеблишмент Франции наконец облагоразумится и примет взвешенные мудрые решения для того, чтобы стабилизировать ситуацию в своей стране.

«В этой связи мне кажется, что Рамзан Ахматович сделал совершенно правильное, уместное, а самое главное своевременное заявление», — заключил Умаров.

Кадыров сделал призыв после того, как у посольства Франции в Москве прошел пикет против карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Участники акции сожгли фотографии президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее Макрон заявил о создании «просвещенного ислама», что вызвало недовольство мусульман. Кроме того он отметил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур, пишет RT.