Улыбающаяся Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после похорон Филиппа

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон с улыбкой на лице запечатлели на фото вскоре после похорон принца Филиппа. Кадры появились в Instagram.

Супруга принца Уильяма переживала за состояние принца Филиппа, а на похоронах она разрыдалась. Однако через несколько дней после траурной церемонии Миддлтон вышла в свет и улыбалась. Герцогиня позировала фотографам в пальто Dolche&Gabbana.

Сперва событие вызвало общественный резонанс. Однако вскоре выяснилось, что Миддлтон и принц Уильям посетили 282-й учебный корпус Королевских ВВС в Лондоне. В 2015 году принц Филипп снял с себя обязанности главнокомандующего эскадрильи и передал их герцогине, написали «Дни.ру».

В связи со смертью мужа королева Британии Елизавета II отменила все мероприятия в честь своего 95-летия и отказалась выходить в свет. Принц Филипп умер 9 апреля, он не дожил до своего 100-летия два месяца. Похороны прошли 17 апреля.