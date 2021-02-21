Ультраправые и ультралевые в Париже устроили митинги в один день

В Париже одновременно вышли протестовать ультраправые и ультралевые. Полиция пытается не допустить стычек между участниками акций.

Выступающие против роспуска ультраправой организации Génération identitaire собрались в субботу на площади Данфер-Рошро в 14-м городском округе, сообщило РИА «Новости». Участники акции скандируют лозунги против нелегальной миграции и призывают к «защите европейской идентичности».

В это же время в Париже решили выйти на улицы участники несогласованного протеста ультралевого движения Antifa. Некоторые из них предприняли попытки пройти к площади Данфер-Рошро.

Стычки между двумя группами стараются предотвратить как организаторы обеих акций, так и полицейские, которых мобилизовали для обеспечения безопасности.

О начале процедуры роспуска Génération identitaire ранее заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Решение в ведомстве приняли после ее операции против мигрантов в Пиренеях. Началось предварительное расследование о «публичной провокации расовой ненависти». Члены ультраправой группировки, писали СМИ, прибыли на французско-итальянскую, чтобы не пустить в страну мигрантов.