Мир 16 ноября 2022, 00:02 Ульянов назвал поверхностными выводы МАГАТЭ по подготовке Украиной «грязной бомбы» Постпред России Ульянов: Россия будет ждать результатов взятых на Украине проб МАГАТЭ РИА «Новости»

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Делегаты миссии МАГАТЭ поверхностно изучили вопрос об отсутствии у Украины планов по подготовке «грязной бомбы». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Его слова процитировал ТАСС.

Никто не рассчитывал, что реальные доказательства будут ждать представителей миссии на видном месте, отметил Ульянов. По его словам, всего два инспектора МАГАТЭ прошлись по трем объектам. При этом сама проверка длилась лишь несколько часов.

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«Надеюсь, никто не ожидал, что „грязная бомба“ будет ожидать инспекторов на центральной площади горно-обогатительного комбината в Желтых водах», — сказал Ульянов.

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Инспекторы визуально оценили ситуацию, подчеркнул постпред, а также провели самый общий обзор положения дел. Делегаты миссии взяли пробы окружающей среды. Ульянов предположил, что их уже отправили на анализ в лаборатории.

«Посмотрим, подождем», — заключил постпред.

Глава миссии Рафаэль Гросси ранее сообщил, что инспекторы не нашли признаков подготовки Украиной «грязной бомбы» по итогам исследования ядерных объектов, сообщил RT. При этом российский лидер Владимир Путин предупреждал о попытках киевских властей замести следы создания опасного оружия.