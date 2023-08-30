Мир 30 августа 2023, 04:58 Улицы Тбилиси затопило из-за ливня РИА «Новости»: ливень затопил улицы и повалил деревья в Тбилиси Pxhere

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Проливной дождь в Тбилиси привел к затоплению улиц города. Из--за непогоды оказались поваленными деревья, а движение автомобилей затруднено. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечалось, потоп в городе затронул как центральные проспекты, так и узкие улицы. Ливень не прекращался на протяжении несколько часов.

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Непогода повредила линии электропередач в некоторых районах грузинской столицы, отметил RT.

Пресс-служба мэрии города рекомендовала жителям Тбилиси оставаться дома. Там отметили, что все соответствующие ведомства городской мэрии совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы. Работа над устранением последствий непогоды уже началась.

Местных жителей также призвали при необходимости обращаться на горячую линию мэрии.

Ранее по всей территории Владивостока возникли аварийные отключения электроэнергии. Около 70 тысяч жителей города остались без света из-за южного циклона.