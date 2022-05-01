facebook_pixel
    01 мая 2022, 11:28

    Улицы Тбилиси превратились в реки после ливня. Видео

    Потоп на улицах Тбилиси после ливня сняли на видео

    Ольга Назаркина

    На Тбилиси обрушились сильные ливни, в результате улицы города оказались подтоплены. Затопило также Левую набережную и площадь Героев.

    Залило и подвалы жилых домов, городские магазины. По прогнозу синоптиков, дожди в Тбилиси продолжат идти и на следующей неделе.

    По предварительным данным, в результате наводнения никто не пострадал. Но официальных заявлений власти города и представители службы по управлению чрезвычайными ситуациями пока не делали.