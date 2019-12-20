Улицу в Запорожье назвали в честь папы Римского

В центре Запорожья появилась новая улица. Городские власти решили сменить название уже существующей в честь папы Римского Иоанна Павла Второго.

Теперь так называется часть улицы, расположенной в центре Запорожья, в Вознесеновском районе, уточнил «Интерфакс». Решение о ее переименовании приняли депутаты Запорожского горсовета на 46-й сессии.

На этой территории расположен католический храм. Ограничат улицу Папы Римского улицами полярника Седова и поэта Лермонтова.

Папа Римский Иоанн Павел II возглавлял Римско-католическую церковь с 1978 по 2005 годы. Он стал первым понтификом со славянскими корнями: родился Иоанн Павел II в Польше, его предки были с Украины. В этой стране папа побывал с пятидневным визитом в 2001 году.

В 2011 году Иоанна Павла II беатифицировали — причислили к лику блаженных в католической церкви. В 2014-м — канонизировали.

Сейчас во главе католиков стоит папа Римский Франциск. Его избрали 13 марта 2013 года. Франциск стал первым папой в истории из Нового Света. Кроме того, Римско-католическую церковь свыше 1,2 тысячи лет не возглавлял папа не из Европы.