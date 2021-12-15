Улицу у посольства РФ в Вашингтоне перекрыли из-за подозрительного пакета

В Вашингтоне правоохранителям пришлось перекрыть улицу у российского посольства из-за подозрительного пакета, переброшенного через забор. Об этом сообщил ТАСС.

«Политика Сегодня» написала, что сотрудники полиции никого не пускают за оцепленную зону. Они выясняют, представляет ли пакет какую-то опасность. К зданию российского консульства приехало несколько пожарных машин. Отмечается, что в Штатах это стандартная мера предосторожности при обнаружении подозрительных предметов.