Мир 25 ноября 2022, 18:46 Улицу Льва Толстого в Виннице переименовали в честь Степана Бандеры Власти Винницы решил переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры YouTube

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Власти Винницы сообщили о переименовании улицы Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Такое решение приняли в местном городском совете.

«Улица Льва Толстого теперь будет носить имя Степана Бандеры», — говорится в сообщении на сайте администрации.

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Улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта Винница, назвали именем Ивана Трейка, который был генералом УПА*.

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Кроме того в Виннице переименуют улицы, переулки и проезды, которым когда-то давали название в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина и Ивана Черняховского.

Власти Лейпцига ранее поменяли название улицы, на которой находится генеральное консульство России. Улице Турмгутштрассе хотят присвоить название Борис-Романченко-Штрассе. Российское ведомство уже направило запрос в мэрию с просьбой указать сроки, когда это произойдет, сообщило РИА ФАН.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.