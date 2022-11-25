25 ноября 2022, 18:46
Улицу Льва Толстого в Виннице переименовали в честь Степана Бандеры
Власти Винницы решил переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры
Власти Винницы сообщили о переименовании улицы Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Такое решение приняли в местном городском совете.
«Улица Льва Толстого теперь будет носить имя Степана Бандеры», — говорится в сообщении на сайте администрации.
Реклама
Улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта Винница, назвали именем Ивана Трейка, который был генералом УПА*.
Реклама
Кроме того в Виннице переименуют улицы, переулки и проезды, которым когда-то давали название в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина и Ивана Черняховского.
Власти Лейпцига ранее поменяли название улицы, на которой находится генеральное консульство России. Улице Турмгутштрассе хотят присвоить название Борис-Романченко-Штрассе. Российское ведомство уже направило запрос в мэрию с просьбой указать сроки, когда это произойдет, сообщило РИА ФАН.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Реклама
Реклама