Улицу имени Героя России Владимира Жоги открыли в Волновахе

Улицу имени Героя России Владимира Жоги открыли сегодня в городе Волноваха. Памятную табличку с его именем установили на здании школы № 1.

В церемонии приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в пресс-службе партии.

«Очень символично, что в этот день, когда мы отмечаем восьмую годовщину возвращения Крыма, города-героя Севастополя в родную гавань, мы находимся на месте исторической памяти о легендарном комбате. Это лучшая память о подвиге тех ребят, которые сражаются на передовой», — сказал Турчак.

Пушилин напомнил, что раньше улица носила имя бригады, совершавшей военные преступления, а это совершенно недопустимо.

«В нашем настоящем есть современные герои, один из них — Владимир Артемович Жога, который героически погиб, прикрывая эвакуацию гражданских лиц из Волновахи. Поэтому считаю абсолютно правильным, чтобы эта улица называлась его именем», — подчеркнул глава ДНР.

По словам Турчака, сейчас уже достигнута договоренность с губернатором Ростовской области о том, что улица имени Владимира Жоги появится и в Ростове-на-Дону.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха 5 марта погиб в Волновахе, когда помогал эвакуироваться мирным жителям. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о присвоении комбату посмертно звания Героя Российской Федерации.