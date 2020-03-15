На Украине все стабильно. Порошенко опять нахамил журналистам. Накануне он спешно прилетел из Испании, куда сбежал от украинских допросов — и наткнулся на вопросы иного толка, от журналистов. Пообщаться с ними у бывшего президента духу не хватило.

Журналист издания «Страна.ua» попытался узнать у беглого президента, почему он сбежал от допроса в Госбюро расследований, а также в чем была причина его такого оперативного путешествия в Испанию. Порошенко отвечать отказался, а охранники грубо оттолкнули корреспондента и его операторов, заявив, что улица — это «сейчас охраняемая территория». Об этом издание рассказало в своем Telegram-канале.

Знатно нахамив журналистам, бывший гарант вальяжно погрузился в Mercedes и укатил вдаль. На вопросы он, разумеется, так и не дал ответа.

Ранее издание рассказывало, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, должен был явиться на допрос в ГБР, однако в назначенный срок там не появился. Его искали несколько дней, после чего нашли в Испании. Однако там он долго не просидел — испугался коронавируса и возможного закрытия авиасообщения и вернулся на родину.