«Улица — охраняемая территория». Порошенко сбежал от провокационных вопросов журналистов
Журналист издания «Страна.ua» попытался узнать у беглого президента, почему он сбежал от допроса в Госбюро расследований, а также в чем была причина его такого оперативного путешествия в Испанию. Порошенко отвечать отказался, а охранники грубо оттолкнули корреспондента и его операторов, заявив, что улица — это «сейчас охраняемая территория». Об этом издание рассказало в своем Telegram-канале.
Знатно нахамив журналистам, бывший гарант вальяжно погрузился в Mercedes и укатил вдаль. На вопросы он, разумеется, так и не дал ответа.
Ранее издание рассказывало, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, должен был явиться на допрос в ГБР, однако в назначенный срок там не появился. Его искали несколько дней, после чего нашли в Испании. Однако там он долго не просидел — испугался коронавируса и возможного закрытия авиасообщения и вернулся на родину.