Улица Леонида Брежнева появилась в Зимбабве

Информация о переименовании появилась в Twitter основателя ведущего издания Зимбабве H-Metro Ларри Мойо.

Пятой Авеню, где располагается посольство России, теперь присвоили имя Леонида Брежнева, а Enterprise Road — действующего президента Эммерсона Мнангагвы.

Кроме того, именем первой жены бывшего президента страны Роберта Мугабе назвали больницу в Хараре.