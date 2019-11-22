Улица Леонида Брежнева появилась в Зимбабве
Правительство Зимбабве утвердило новые названия для нескольких главных улиц столицы государства Хараре и города Булавайо, сообщило РИА ФАН.
Информация о переименовании появилась в Twitter основателя ведущего издания Зимбабве H-Metro Ларри Мойо.
Пятой Авеню, где располагается посольство России, теперь присвоили имя Леонида Брежнева, а Enterprise Road — действующего президента Эммерсона Мнангагвы.
Кроме того, именем первой жены бывшего президента страны Роберта Мугабе назвали больницу в Хараре.