Уличных музыкантов во Львове избили за песни на русском языке

Активистка устроила разборки с уличными музыкантами на площади Рынок. Она привязалась к ним из-за песен на русском языке. Девушка ушла, но к конфликту подключились националисты, которые избили музыкантов и сломали их инструменты. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщило издание, активистку, которая заварила кашу, журналисты нашли в социальных сетях.

«Я пришла, открываю Instagram, как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе. С такими московскими *** нужно делать подобное. Я не призываю к насилию, хотя нет, призываю. Потому что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — заявила в одной из своих сториз защитница украинского языка по имени Наталья Маркевич.

Так она обрадовалась новостям о том, что после ее ухода националисты избили музыкантов. По данным издания, больше всего досталось парню, который в споре с Маркевич заявил, что он русскоязычный и будет говорить на том языке, на котором ему комфортно, хотя с активисткой вел беседу на украинском.

Избитый и лишившийся гитары музыкант заявил, что у него сильный ушиб ребер и разбита губа, но все это, по его словам, до свадьбы заживет.

На прошлой неделе львовский журналист Остап Дроздов призвал ужесточить наказание за неуважение к родному языку среди жителей Украины, особенно среди школьников.