Мир 22 августа 2023, 11:29 «Улечу далеко-далеко». Трамп пошутил, что прокурор Джорджии испугалась его бегства в Россию Экс-лидер США Трамп заподозрил, что в Джорджии боятся его бегства в Россию piqsels

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сыронизировал на своей странице в соцсети Truth Social над прокурором округа Фултон в Атланте (штат Джорджия) Фэни Уиллис, которая настаивала на том, чтобы за него внесли залог в 200 тысяч долларов. Она могла испугаться, что Трамп сбежит в Россию, предположил он.

«Она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, <…> буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром и больше меня никто не увидит и не услышит», — написал экс-лидер США.

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В отношении Дональда Трампа в июне возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы в округе Фултон. Адвокаты Дональда Трампа согласовали условия его освобождения под залог. Это, в частности, запрет на использование соцсетей для давления на свидетелей и предполагаемых сообщников и преследования сообвиняемых. Трамп явится в суд для формального ареста послезавтра, 24 августа. После этого его выпустят с оговоренными условиями.