Укрытия террористов уничтожила иракская авиация

Иракские ВВС атаковали две пещеры, где находились террористы. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, истребители атаковали укрытия террористов «Исламского государства»,* которые находились в районе населенного пункта Кошкайя. В результате пятерых боевиков уничтожили. Отмечается, что ранее был нанесен удар по штаб-квартире боевиков, которая располагалась в долине Згайтун.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.