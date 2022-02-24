Укрытия террористов уничтожила иракская авиация
Иракские ВВС атаковали две пещеры, где находились террористы. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, истребители атаковали укрытия террористов «Исламского государства»,* которые находились в районе населенного пункта Кошкайя. В результате пятерых боевиков уничтожили. Отмечается, что ранее был нанесен удар по штаб-квартире боевиков, которая располагалась в долине Згайтун.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.