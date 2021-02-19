«Укрпочта» забыла об отмене 23 Февраля в стране и выпустила марки к празднику

Украинская почта выпустила серию марок с сухопутными войсками к 23 Февраля. Разгорелся скандал, так как на Украине отменили этот праздник. Главе «Укрпочты» Игорю Смелянскому пришлось объясняться.

По словам Смелянского, этими марками он просто хотел привлечь внимание к украинской армии. И вообще, это был троллинг.

«Но я понимал и то, что выпуск в другой день будет не замечен. Потому считаю, что эксперимент удался на 100%. Но тонкий троллинг поняли не все. Сегодня меня уже назвали предателем и человеком, подыгрывающим России», — приводит «Военное обозрение» слова руководителя почтового оператора. В Министерстве обороны Украины отметили, что выпуск марок надо было обсудить с ведомством, и назвали этот случай недопустимым.

После критики «Укрпочта» перенесла выпуск этих марок с 23 февраля на 14 марта. В этот весенний день в стране отмечают День украинского добровольца.

«Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот — украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей», — цитирует «Украина.ру» текст сообщения пресс-службы оператора.

23 Февраля на Украине отменили в 2014 году. Указ подписал бывший президент страны Петр Порошенко.