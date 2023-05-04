Мир 04 мая 2023, 00:09 «Укрпочта» анонсировала выпуск марки, посвященной атаке на Кремль Глава «Укрпочты» Смелянский намекнул на выпуск марки, посвященной атаке БПЛА на Кремль РИА «Новости»

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«Укрпочта» выпустит марку, посвященную атаке беспилотников на Кремль, написал в своем Telegram-канале гендиректор компании Игорь Смелянский. По его словам, официально об этом объявят 4 мая.

«Друзья, исторически так сложилось, что марки „Укрпочты“ являются предвестником хороших событий. Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки», — заявил Смелянский и опубликовал «рабочие эскизы».

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На рисунке — полыхающее пламя над Сенатским дворцом Кремля, а в ночном небе над ним — подлетающий беспилотник. На Красной площади неизвестный художник изобразил мужчину в украинской военной форме, наблюдающего за пожаром.

В январе на Крещатике оборудовали фотозону-марку с изображением горящего Кремля. Автором объекта стали сотрудники «Укрпочты». В октябре на Украине выпустили марку со взрывом на Крымском мосту. Это случилось спустя всего несколько часов после теракта. Сотрудники ФСБ установили, что организатором этого преступления стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В начале декабря восстановленную после взрыва часть моста открыли для автомобильного движения.