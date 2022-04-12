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    12 апреля 2022, 15:49

    Укрепления бойцов из Чечни под Рубежным сняли на видео

    Военкор RT Андрица поуказа проверку укреплений чеченских бойцов под Рубежным

    Анатолий Минкин

    Окопы и укрепления для предотвращения атаки со стороны украинских войск подготовили чеченские военнослужащие в районе города Рубежное Луганской народной республики. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент RT Влад Андрица.

    Для проверки организации укреплений на место прибыл командующий бойцами. Он тепло поприветствовал военных и отметил, что среди них в специальной операции принимает участие сын Героя России.

    По итогам проверки командующий заявил, что основные направления, откуда может начаться наступления необходимо дополнительно усилить. В целом проведенную работу он назвал отличной, но требующей доработки.

    На минувшей неделе в Рубежном в результате обстрела со стороны украинских войск взорвалась цистерна с азотной кислотой. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал жителей отправиться в укрытия и подготовить маски, пропитанные раствором соды.