Укрепления бойцов из Чечни под Рубежным сняли на видео

Окопы и укрепления для предотвращения атаки со стороны украинских войск подготовили чеченские военнослужащие в районе города Рубежное Луганской народной республики. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент RT Влад Андрица.

Для проверки организации укреплений на место прибыл командующий бойцами. Он тепло поприветствовал военных и отметил, что среди них в специальной операции принимает участие сын Героя России.

По итогам проверки командующий заявил, что основные направления, откуда может начаться наступления необходимо дополнительно усилить. В целом проведенную работу он назвал отличной, но требующей доработки.

На минувшей неделе в Рубежном в результате обстрела со стороны украинских войск взорвалась цистерна с азотной кислотой. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал жителей отправиться в укрытия и подготовить маски, пропитанные раствором соды.