Рубль продемонстрировал серьезное укрепление и обновил семилетний максимум. При этом оптимальным эксперты назвали диапазон в 70-80 рублей за доллар, написало РИА «Новости».

По словам главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева, баланс предложения и спроса на доллар и евро внутри России не работает, потому что валюту тратить не на что до тех пор, пока механизмы параллельного импорта не начали работать в полную силу.

«Усиливает укрепление рубля и наступление налогового периода: компании-экспортеры сейчас продают валюту для оплаты налогов и акцизов в бюджет», — пояснил он.

Позиции российской национальной валюты укрепляет и дорогая нефть. Американская телерадиокомпания CBS News обратила внимание, что хотя объем российского экспорта энергоносителей несколько снизился, падение рубля компенсирует рост цен на сырье.

Доходы российского бюджета от этого вида экспорта составили почти 20 миллиардов долларов в месяц. CBS News отметила, что положение рубля говорит о том, что Россия имеет частичную защиту от санкций, которые ввел против страны Запад.