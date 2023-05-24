Мир 24 мая 2023, 17:10 «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии с Украины «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии для обеспечения внутреннего потребления РИА «Новости»

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Украинский энергетический концерн «Укрэнерго» приостановил поставки электричества с внутреннего рынка. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

Решение связано с необходимостью восполнить потребность государства в потреблении электричества.

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«В настоящее время нет ни импорта, ни экспорта электроэнергии. Украина должна попытаться обеспечить необходимые резервы на часы, когда потребление максимальное», — указали в компании.

Также в «Укрэнерго» отметили, что традиционно летом стартовали ремонтные работы на атомных электростанций в рамках подготовки к зимнему периоду.

«Эти работы в основном начались на теплоэлектроцентралях и тепловых электростанциях, получивших серьезные повреждения. Кроме того, аварийные бригады работают над восстановлением высоковольтной магистральной инфраструктуры», — добавили в публикации.

Ранее жителей Украины предупредили о двукратном повышении тарифов на электроэнергию.