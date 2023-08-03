Мир 03 августа 2023, 17:21 Украшения на 8,5 миллиона евро украли у россиян в Испании La Vanguardia: у россиян в аэропорту Барселоны украли украшения на сумму 8,5 млн евро РИА «Новости»

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У российских туристов в аэропорту Барселоны украли чемодан с 20 тысячами евро, ювелирными украшениями и премиальными часами общей стоимостью более 8,5 миллиона евро, сообщила газета La Vanguardia. Полицейские уже задержали подозреваемых в совершении преступления.

По данным издания, потенциальные преступники воровали «без применения насилия» — пользовались невнимательностью туристов.

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Жертвой злоумышленников стала семья из России. Пока туристы проверяли багаж и стояли в очереди для регистрации на рейс авиакомпании Emirates, подозреваемые подошли к ним и забрали белый чемодан Louis Vuitton с дамской сумочкой Hermes, после чего скрылись с места.

Потерпевшие не сразу заметили пропажу, после чего обратились в полицию. Правоохранители задержали супружескую пару, которая ехала в районе города Соль. У них в машине нашли украденный чемодан.

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