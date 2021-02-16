Украшения королевы Виктории выставят на торги

Драгоценности королевы Виктории выставят на торги аукциона Sotheby’s в Лондоне. С молотка уйдут памятные украшения, посвященные погибшим родственникам королевы.

На аукцион решили выставить медальон, связанный с матерью Виктории — принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской. Украшение инкрустировано бриллиантами и полосатым агатом, сообщила газета The Times. Кроме того, медальон содержит прядь волос принцессы. Sotheby’s датирует его примерно 1861 годом.

После смерти дочери Алисы королева поручила сделать кулон с эмалью и ониксом, а также брошь из оникса с жемчугом. Эти украшения будут представлены на торгах. Сама Алиса умерла в возрасте 35 лет от дифтерии.

Источник фото: sothebys.com

Драгоценности предварительно оценили в сумму от одной до трех тысяч фунтов стерлингов (около 1,38 — 4,45 тысяч долларов). Аукцион запланирован на 24 марта. Владельцем коллекции является праправнучка Виктории Патрисия Нэтчбул, вторая графиня Маунтбеттен Бирманская.

Леди Патрисия родилась в 1924 году в Вестминстере. Она является праправнучкой королевы Виктории и двоюродной сестрой принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королева Виктория правила Великобританией с 1837-го по 1901 год.