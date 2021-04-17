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    17 апреля 2021, 18:38

    Украшение Бейонсе на кириллице привлекло русских фанатов

    Анатолий Минкин

    Подвеска с надписью на кириллице «Площадь» привела к наплыву русских фанатов в Instagram певицы Бейонсе. Накануне артистка выложила серию снимков для бренда Area.

    На размещенных снимках певица позирует белом брючном костюме, украшенном золотыми цепями с различными надписями. На последнем снимке Бейонсе демонстрирует три подвески, одна из которых выполнена в виде надписи «Площадь».

    Российские фанаты певицы активизировались в комментариях. Появились предположения, что речь идет о площади Ленина или жилой площади.

    Поклонники призвали исполнительницу приехать в Москву, чтобы выступить на Красной площади.

    Только один из комментаторов объяснил, что бренд Area выпустил коллекцию с украшениями, которые представляют его название на разных языках. Но тонкость заключается в том, что Area в переводе на русский язык — это область или площадь применения чего-либо. Площадь как территория города пишется Square.