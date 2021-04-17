Украшение Бейонсе на кириллице привлекло русских фанатов

Подвеска с надписью на кириллице «Площадь» привела к наплыву русских фанатов в Instagram певицы Бейонсе. Накануне артистка выложила серию снимков для бренда Area.

На размещенных снимках певица позирует белом брючном костюме, украшенном золотыми цепями с различными надписями. На последнем снимке Бейонсе демонстрирует три подвески, одна из которых выполнена в виде надписи «Площадь».

Российские фанаты певицы активизировались в комментариях. Появились предположения, что речь идет о площади Ленина или жилой площади.

Поклонники призвали исполнительницу приехать в Москву, чтобы выступить на Красной площади.

Только один из комментаторов объяснил, что бренд Area выпустил коллекцию с украшениями, которые представляют его название на разных языках. Но тонкость заключается в том, что Area в переводе на русский язык — это область или площадь применения чего-либо. Площадь как территория города пишется Square.