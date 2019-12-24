Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря
Исследование на соответствующую тему провели эксперты группы «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.
Инициатива не нравится 64% респондентов. И если за нее выступает каждый четвертый украинец, то 7% к вопросу вообще испытывают равнодушие. Еще 4% не смогли ответить на вопрос.
В 2016 году, заметили специалисты, идея вызывала одобрение только у 15% украинцев. Против выступали 69% принявших участие в опросе.
Больше всего за перенос Рождества ратуют на западных территориях государства: 43% поддерживают его, столько же — против. В других макрорегионах респонденты, скорее, против таких изменений.
За празднование Рождества 25 декабря чаще выступают обеспеченные украинцы и жители страны среднего и старшего возраста.
Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины.
Рождество 25 декабря отмечают католики. В канун праздника знаменитости поделились тем, как готовятся к этому дню.