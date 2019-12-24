Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

Идею отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января не поддерживают порядка двух третей жителей Украины. За перенос высказались лишь 25% опрошенных социологами.

Исследование на соответствующую тему провели эксперты группы «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.

Инициатива не нравится 64% респондентов. И если за нее выступает каждый четвертый украинец, то 7% к вопросу вообще испытывают равнодушие. Еще 4% не смогли ответить на вопрос.

В 2016 году, заметили специалисты, идея вызывала одобрение только у 15% украинцев. Против выступали 69% принявших участие в опросе.

Больше всего за перенос Рождества ратуют на западных территориях государства: 43% поддерживают его, столько же — против. В других макрорегионах респонденты, скорее, против таких изменений.

За празднование Рождества 25 декабря чаще выступают обеспеченные украинцы и жители страны среднего и старшего возраста.

Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины.

Рождество 25 декабря отмечают католики. В канун праздника знаменитости поделились тем, как готовятся к этому дню.