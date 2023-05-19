Мир 19 мая 2023, 05:51 «Украли лампочки». Японский волонтер пожаловался на украинскую реальность Японский волонтер Цучико столкнулся с кражей на почте и ужаснулся украинской реальности РИА «Новости»

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Японский волонтер Фуминори Цучико переехал в Харьков, где столкнулся с кражей на местной почте. Об этом он написал в соцсетях, назвав пропажу вещей «жалкой реальностью» Украины.

Как рассказал иностранец, он получил посылку из Германии, но коробка оказалась вскрыта. Причем подобное произошло уже не первый раз. В этом году Цучико получил еще две посылки, в которых до него кто-то уже порылся. По словам японца, он не досчитался фонариков, лампочек и детских вещей.

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«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — отметил он.

Волонтер попытался разобраться, на каком этапе пересылки произошла кража, но сделать это не смог. В отделении почты ему заявили, что ничего узнать нельзя, так как на коробке нет трекера. Иностранца крайне возмутило, что сотрудники почты даже не извинились за пропажу вещей.

«Это реалии Украины», — заключил японец.

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