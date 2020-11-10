Глава Минобороны Украины заболел COVID-19

Положительный результат теста на коронавирус получил министр обороны Украины Андрей Таран. Теперь он работает в удаленном режиме, а медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

После заражения Таран перешел на режим самоизоляции и стал работать дистанционно по новому графику, пишет агентство «Укринформ» со ссылкой на Минобороны. При этом состояние и самочувствие главы военного ведомства оценивают как удовлетворительные. Тест на коронавирус Таран делал перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

Ранее украинский лидер сообщил о своем заболевании COVID-19. По словам Зеленского, температура у него поднялась до 37,5, но чувствует он себя хорошо. Президент пообещал соблюдать самоизоляцию и продолжить работу.

Как отметил глава украинского Минздрава Максим Степанов, ситуация с пандемией в стране близка к катастрофической. Медики на Украине выявили с начала пандемии 469 018 случаев заражения. Вылечить удалось 209 143 пациентов. После инфицирования умерли 8565 человек.