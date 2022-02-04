Несколько десятков машин пропали с парковки Верховного суда Украины за ночь

Сразу 68 автомобилей пропали с парковки Верховного суда Украины в ночь с четверга на пятницу, 4 февраля. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что владельцы и ответственные за сохранность транспортных средств лица не разрешали перемещать машины.

«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу улица Пилипа Орлика, 4, 4а и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 миллионов 523 тысячи 569 гривен (4,5 тысяч долларов), принадлежавших Верховному Суду Украины», — говорится в сообщении.

После обнаружения пропажи представители ведомства обратились в Национальную полицию.