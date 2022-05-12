«Популистская ерунда». Немцы выступили против принятия Украины в Евросоюз
Читатели немецкого журнала Der Spiegel высказались против принятия Украины в Евросоюз
Принятие Украины в состав стран — членов Евросоюза чревато большими проблемами. Об этом заявили читатели популярного немецкого журнала Der Spiegel в комментариях к одной из статей.
Пользователь под никнеймом PNA назвал разговоры о вступлении Украины в Евросоюз популистской ерундой.
«ЕС нужно придерживаться собственных правил о принятии новых членов. Пока что Украине точно далеко до вступления в Евросоюз, это популистская ерунда», — заявил он.
С ним согласился читатель под логином Simon-venrPty7g, предположивший, что процесс принятия Украины может затянуться на долгие годы.
Некоторые комментаторы считают, что Украина в случае вступления в ЕС станет очередным сомнительным получателем дотаций.
«У Украины сомнительная экономическая система, она только и будет получать субсидии!» — добавил KielerZausel.
Пользователь под ником TomPhillips напомнил, что в состав Евросоюза не могут войти страны, у которых есть какие-то территориальные споры.
Накануне научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «360», что принцип единогласия не позволит Евросоюзу принять в свой состав Украину. Против ее вступления, в частности, выступает Венгрия.