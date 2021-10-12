Европа озвучила план по полной интеграции энергетического рынка Украины в ЕС

В Евросоюзе озвучили одну из главных целей сотрудничества с Украиной по энергетике. Ей оказалась полная интеграция энергетического рынка страны в ЕС.

Несколько недель назад еврокомиссар Кадри Симсон встретилась в Брюсселе с украинским министром энергетики Германом Галущенко, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление.

«Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — отметила Симсон.

Она пояснила, что, помимо прочих моментов, процесс включает синхронизацию электросетей.

На саммите ЕС — Украина, который запланирован на 12 октября, должны в том числе обсудить связанные с энергетикой вопросы.

В ближайшее будущее Евросоюз планирует предоставить Украине 600 миллионов евро. Транш поступит в рамках макрофинансовой помощи.