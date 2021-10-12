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    12 октября 2021, 00:31

    Европа озвучила план по полной интеграции энергетического рынка Украины в ЕС

    Еврокомиссар по энергетике Симсон: в ЕС рассчитывают на полную интеграцию энергорынка Украины в союз

    Александра Ломейко

    В Евросоюзе озвучили одну из главных целей сотрудничества с Украиной по энергетике. Ей оказалась полная интеграция энергетического рынка страны в ЕС.

    Несколько недель назад еврокомиссар Кадри Симсон встретилась в Брюсселе с украинским министром энергетики Германом Галущенко, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление.

    «Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — отметила Симсон.

    Она пояснила, что, помимо прочих моментов, процесс включает синхронизацию электросетей.

    На саммите ЕС — Украина, который запланирован на 12 октября, должны в том числе обсудить связанные с энергетикой вопросы.

    В ближайшее будущее Евросоюз планирует предоставить Украине 600 миллионов евро. Транш поступит в рамках макрофинансовой помощи.